La más reciente jornada de nominaciones en La Casa de los Famosos Colombia estuvo cargada de tensión y estrategias inesperadas. Este miércoles 5 de marzo, los participantes se vieron obligados a enfrentarse cara a cara para justificar sus votos, sin posibilidad de réplica. Dentro de este nuevo formato, la nominación mutua entre José Rodríguez y Melissa Gate acaparó la atención, con Yaya Muñoz como el eje de la disputa.

“ Te salió súper bien, le tiraste a Yaya: jugada maestra. Pero yo también estaba cuando le dijiste a ella quiénes eran tus favoritos, yo estaba dentro de esos favoritos, entonces no quiero ser de tus favoritos, porque si a tus favoritos les haces eso, imagínate a los que no lo son ”, agregó José frente a todos.

José Rodríguez no dejó dudas sobre su postura. A pesar de haber compartido momentos con Melissa tras la salida de Yaya Muñoz, dejó en claro que no había olvidado ni perdonado su decisión de nominar a su pareja, lo que derivó en su eliminación.

¿Cómo respondió Melissa Gate a la nominación?

Cuando llegó su turno de votar, Melissa Gate no dudó en devolverle la misma cantidad de puntos a José Rodríguez, dejando claro que no iba a quedarse callada ante sus declaraciones.

“Te devuelvo tus pelotas, las vas a necesitar”, lanzó la influenciadora en una respuesta que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Además, añadió:

“Al igual que tú, cuando veo actitudes en una persona que no me parecen, me alejo sin dar explicaciones. No tengo nada más para decirte”.

La gala 39 del reality de RCN estuvo marcada por momentos de alta tensión. La sexta nominación de la competencia dejó a varios participantes en riesgo de eliminación y evidenció nuevas estrategias dentro del juego.

José Rodríguez fue el segundo en votar y, fiel a sus palabras previas sobre tener “sed de venganza”, no dudó en ir directamente al puesto de Melissa Gate para enfrentarla con su decisión. Su motivación principal fue el impacto que tuvo en el juego la eliminación de Yaya Muñoz, lo que sigue generando fricciones dentro de la casa.