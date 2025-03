¡Se prendió la fiesta! Paola Jara y Ana del Castillo reaccionan a una pelea en pleno concierto y el video explota en redes

El concierto de Paola Jara y Ana del Castillo en Venezuela terminó siendo más que un show musical cuando una pelea entre el público interrumpió el evento. Mientras Paola Jara, reconocida por su romanticismo en la música popular, intentaba calmar la situación con un tono tranquilo, Ana del Castillo, ícono del vallenato con su desparpajo y humor, reaccionó con frases que hicieron estallar de risa a los asistentes.

El video del momento ya circula en redes, acumulando miles de reproducciones. En él, se escucha a Ana decir con su particular estilo:

"¡Ay, se formó una pelea, esa mondá qué es… Respete, van a pelear, sálganse de aquí, no joda!" mientras se escuchan gritos de fondo y se ve el revuelo entre el público.

Mientras tanto, Paola Jara, con un tono sereno, caminaba por el escenario pidiendo calma:

"Vinimos a disfrutar, vinimos a pasarla bien, por favor, por favor, vamos a disfrutar esta noche, ya cálmense, por favor."

Sin embargo, mientras Jara trataba de controlar el ambiente, Ana del Castillo no podía contener su energía. Con muecas, bailes y gestos chistosos, terminó robándose el protagonismo y provocando risas en medio del caos. La misma Paola Jara, al notar la situación, compartió el momento en su cuenta de TikTok con la frase:

"¿Ustedes cuál de las dos son, la tranqui o la arrebatada?"

Le puede interesar: Este fue el procedimiento estético al que se sometió Paola Jara

Ana del Castillo: reina del sabor y de los momentos virales

Esta no es la primera vez, ni será la última, que Ana del Castillo se vuelve viral por sus ocurrencias en el escenario. Su espontaneidad y alegría la han convertido en una de las artistas más queridas del vallenato. En cada concierto, no solo se roba el show con su voz, sino que también deja momentos icónicos que sus seguidores no paran de compartir.

Más noticias: Ana del Castillo llama "porquería" a productor en pleno show

Incluso, en este episodio, Ana no dejó pasar la oportunidad de lanzar una de sus frases inolvidables:

"¡Saquen a esos locos, dañándole el show a la pela! ¡Lárguese, nojoda!" Y mientras los ánimos se calmaban, no perdió la oportunidad de bromear con los involucrados:

"¿Ya los sacaron? Ay, hijo, mañana te va a doler la cabeza… y como te estrellaron la botella esa ahí, ¿para qué viniste a la fiesta, atrevido?"

Paola Jara y Ana del Castillo: dos estilos, un mismo escenario

La escena dejó en evidencia las diferentes personalidades de ambas cantantes. Mientras Paola Jara representa el lado más calmado y romántico de la música, Ana del Castillo es pura energía, espontaneidad y desparpajo.

A pesar del incidente, el concierto continuó y el público terminó disfrutando de una noche llena de música, risas y anécdotas que quedarán para la historia. ¡Porque donde está Ana del Castillo, hay vallenato, sabor y diversión garantizada!