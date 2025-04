Desde su estreno, La Casa de los Famosos Colombia ha generado conversación dentro y fuera de la pantalla. El reality, transmitido por el Canal RCN y ViX, se ha convertido en uno de los programas más comentados de la televisión nacional, gracias a sus constantes giros, tensiones entre participantes y momentos inesperados. La reciente fusión con La Casa de los Famosos All Star, grabada en Estados Unidos, ha elevado aún más las expectativas del público. Como parte de este intercambio, la popular influencer y empresaria mexicana Manelyk González ingresó al formato colombiano el pasado 8 de abril, mientras Melissa Gate se trasladó a la versión internacional.

Durante la gala conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, el momento de la llegada de Manelyk fue analizado por los presentadores, quienes no evitaron notar la evidente tensión entre las participantes. Carla le preguntó directamente a la mexicana si había percibido algún mal recibimiento. La respuesta de Manelyk fue clara y con su característico estilo directo:

“Yina, no sé si me conoce o no, o si así es de pelada, pero no me importa”, dijo sin titubeos.

La reacción de Yina Calderón no se hizo esperar. “Primero que todo, Carla, yo no sé qué significa ‘pelada’, entonces le va a tocar empezar a hablar español colombiano. Y segundo, tiene un perfume que huele asqueroso, entonces la cara es porque no me lo aguanto”.

A esto, Manelyk contestó con ironía: “Carísimo, por eso te ha de picar”. El cruce de comentarios desató la risa de algunos, pero dejó claro que la relación entre ambas ya estaba marcada por la confrontación.

