Con esto se acaba los rumores que surgieron hace algunos días después de que Vélez dejó de aparecer en los programas matutinos ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’. Hasta el momento se desconocen las causas reales de su salida del canal, pero en redes se dice que, al igual que a su compañera Alejandra Serje, le finalizaron su contrato.

Serje contó recientemente que efectivamente ya no será presentadora en dicho canal. “Salí muy bien, muy agradecida, salí en los mejores términos. Estoy muy agradecida y vendrán mejores tiempos. Dios lo pone y lo quita uno en el momento adecuado. Salí super contenta y sé que se vienen grandes cosas”, le dijo al programa ‘Lo sé todo’.

¿Vidente le predijo a Mauricio Vélez su salida de RCN?

En octubre de este año, la vidente argentina Noelia Pace estuvo de gira en Colombia. Antes de sus presentaciones la médium hizo visitó el programa ‘Buen día, Colombia’. En medio de la entrevista, Pace les entregó varios mensajes desde el más allá a los presentadores, entre ellos, a Mauricio Vélez.

La mujer le indicó a Vélez que su padre quería decirle algunas cosas. De acuerdo con la argentina, el número que Vélez no recordaba era el 7, y luego le dijo: “No olvides usar el pañuelo en tu saco”.

Le puede interesar: Rasputín y sus aterradores presagios: ¿El fin del mundo está cerca?

Ante esto, el también actor comenzó a llorar, y en medio del llanto explicó: “Hace 15 días me soñé con mi papá, y me dijo unos números y me faltaba uno, y es el 7. Ese es el número que yo uso para marcar mi ganado”.

Luego, Vélez contó que cuando era joven su padre discutía mucho con él porque le exigía usar corbata, pero al ver que el presentador se negaba, entonces le sugería que usara un pañuelo.

Finalmente, Noelia Pace le dio otro mensaje que, al parecer, en ese momento Mauricio no entendió. “Te tengo que decir esto porque él está muy ansioso: ‘Firma que yo te acompaño’”, le expresó la vidente.

Sin embargo, todo parece indicar que después de su salida de RCN, Vélez comprendió el mensaje. “’Firma que yo te acompaño’. Lo acabo de entender”, escribió el presentador en el video de la vidente que él posteó en su Instagram.