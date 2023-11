¿Cómo era la vida familiar de Alina Lozano antes de casarse con alguien 30 años menor?

Un vistazo en la vida de Alina Lozano, su exesposo y el hijo que común de dicho matrimonio.

Aunque su presencia en las redes ha sido mínima desde marzo, cuenta con más de mil seguidores, muchos de los cuales están pendientes de sus publicaciones y pronunciamientos, especialmente en relación con la mediática relación de su madre con Jim Velásquez, quien tiene 30 años más que él.

Alina Lozano, por su parte, no suele mostrar en sus redes momentos con su hijo, aunque ha mencionado en entrevistas que Samuel heredó el talento para la actuación de ambos padres. En sus propias palabras: "Mi hijo es realmente la opinión que me importa, somos superamigos. Él me dice: ‘Ay, mamá, ustedes están locos’".

¿Quién es el exesposo de Alina Lozano?

El padre de Samuel es el actor cubano Mijail Mulkay, quien ha compartido detalles sobre la vida de su hijo adolescente. Mulkay estuvo casado con Alina Lozano durante cinco años, una relación que finalizó en el 2009. La separación tomó por sorpresa a muchos, incluyendo a seguidores y colegas del ámbito artístico.