La trágica muerte del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, en 2021 conmocionó a Colombia, captando la atención del público y los medios. La investigación de estos crímenes apuntó a Jhonier Leal, hermano de Mauricio, quien fue acusado y condenado a 55 años de prisión por los homicidios. Tras impactante video del caso, varias personalidades y amigos del estilista se han pronunciado al respecto.

En la grabación, Mauricio Leal aparece en la cama junto a su madre, aparentemente ya fallecida. Visiblemente afectado y con heridas de arma blanca, el estilista se muestra ante la cámara con señales evidentes de haber sido apuñalado. Entre lágrimas y con voz quebrada, dice: “Hola a todos, perdónenme. No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. ¿Qué hago? ¿Qué hago?” . Estas palabras han reavivado la opinión pública, generando dudas sobre la versión oficial de los hechos.

¿Qué dijo Angeline Moncayo sobre Mauricio Leal?

El video ha provocado una ola de reacciones, tanto entre los seguidores del estilista como entre aquellos que fueron cercanos a él y a su madre. Uno de los testimonios más destacados proviene de Angeline Moncayo, amiga íntima de Mauricio Leal y actriz conocida en Colombia. A través de su cuenta de Instagram, Moncayo expresó su consternación ante las recientes revelaciones y compartió detalles que han alimentado el debate en torno al caso.

Moncayo comenzó su mensaje mencionando que muchas personas le habían enviado el video, pero que aún no lo ha visto debido a su delicado estado de salud, ya que se encuentra recuperándose de una cirugía complicada. Sin embargo, su necesidad de hablar en nombre de Mauricio y Marleny la impulsó a pronunciarse públicamente. "No es el momento; no me siento física ni emocionalmente preparada para hacerlo. Podría afectarme, y si algo tengo claro es que Mauro y Marleny me habrían cuidado y querrían que priorizara mi salud", expresó en su comunicado.

En su declaración, la actriz también recordó su última conversación con Yhonier Leal, hermano de Mauricio y actualmente condenado por el doble homicidio. Según Moncayo, esta conversación la dejó con una sensación inquietante, describiendo la respuesta de Yhonier como fría y carente de empatía, lo que aumentó sus sospechas sobre su implicación en el crimen. "Recuerdo, por primera vez y en toda esta difícil historia, la llamada que le hice a este personaje al día siguiente de lo que ocurrió. Yo estaba destrozada, apenas podía hablar. Él sabía perfectamente lo que ellos significaron en mi vida, y la respuesta al otro lado del teléfono fue tan fría que, cuando colgué, sentí un escalofrío", relató.

Moncayo subrayó la inocencia de Mauricio, afirmando que él nunca hubiera atentado contra su propia vida ni contra la de su madre. "Mauricio y Marleny eran seres humanos excepcionales. Mauro nunca, bajo ningún motivo, se hubiera hecho daño a sí mismo; respetaba la vida como pocas personas. No existe un solo escenario en el que Mauro le hubiera hecho daño a alguien, mucho menos a su propia madre, a quien amaba con devoción", añadió.