El reconocido actor Mauricio Figueroa ha expresado su preocupación por su estado de salud, asegurando que cada vez le resulta más difícil continuar en La casa de los famosos Colombia. Sus recientes declaraciones han generado incertidumbre sobre su permanencia en el programa, ya que siente que su cuerpo no está en condiciones para seguir en la competencia

¿Qué dijo Mauricio Figueroa sobre su permanencia en el reality?

En una conversación con sus compañeros del cuarto Agua, el actor confesó que se encuentra agotado física y emocionalmente y que su estado de salud se ha deteriorado con el paso de los días.

"Estoy enfermo, tengo malestar físico y somatizo todo. No quiero peler, quiero estar bien, armonioso. Voy pa’ lante hasta que pueda, pero me doy cuenta de que no puedo. Esto es muy difícil para mí. He cumplido con un tiempo que he podido y cada vez se complica más"*, expresó Figueroa, evidenciando su frustración.

A pesar de que ha recibido medicamentos y atención dentro del programa, el actor considera que su recuperación sería más efectiva en casa, ya que necesita tratamientos específicos que no puede realizar dentro del reality.

"Mi pierna necesita infiltraciones y terapia en un proceso de ocho semanas, y yo no lo puedo hacer aquí. Necesito estar en mi casa, acostado y asistiendo a las citas médicas que me indiquen (…) Yo no me voy a quedar aquí en este estado, no y no", aseguró.

Ante estas declaraciones, algunos de sus compañeros intentaron animarlo y le sugirieron que reflexionara antes de tomar una decisión definitiva, mientras que otros creen que su estado de ánimo podría mejorar con el paso de los días.

