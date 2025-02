El ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, ha expresado su admiración y respeto por Yuridia tras el lanzamiento de su colaboración 'Un Bendito Día', música que ha conquistado los oídos de sus seguidores. El ranchero aseguró que no siempre ha coincidido con artistas tan talentosas como la cantante.

"Pocas veces he compartido con artistas tan talentosas y chingonas ¡Échele con esta rolota pa’ cantar la noche entera!", expresó el artista.

Por su parte, para la cantante y compositora mexicana, Yuridiana Francisca Gaxiola Flores, esta colaboración representa un sueño hecho realidad. “Ya llegó 'Un Bendito Día' con el gran @Alexoficial que es parte de mi nuevo álbum 'Sin Llorar'. Espero que les guste, lo dediquen y lo canten a todo pulmón”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

La canción, que fusiona las poderosas voces de Fernández y Yuridia, ha sido recibida con entusiasmo por el público y ha logrado posicionarse rápidamente en las listas de éxitos. 'Un Bendito Día', destaca por su emotiva interpretación y la impecable producción que enaltece la esencia del regional mexicano.

Le puede interesar: ¿Quién es la novia de Alejandro Fernández que es 20 años menor?

La canción, que fusiona las poderosas voces de Fernández y Yuridia, ha sido recibida con entusiasmo por el público y ha logrado posicionarse rápidamente en las listas de éxitos. 'Un Bendito Día', destaca por su emotiva interpretación y la impecable producción que enaltece la esencia del regional mexicano.

Letra de 'Un Bendito Día'

Recuerdo muy claro el día que nos cruzamos miradas los dos. No soy tan creyente, pero esa vez sí le di gracias a Dios. Con tu voz y tu boca te clavaste en mi mente. Cuando me sonreíste yo supe que sí me seguías la corriente, pero luego, un día, me creí tus historias, y quise quedarme pa’ siempre en tu vida. Y, de pronto, todo fue un misterio, algo andaba mal. Ya no era igual, pedí una señal, y un bendito día yo pude darme cuenta que no eras quien decías.

Me mostraste una cara de ángel que bien te salía. Sacaste las garras y bien afiladas abriste una herida. Me dolió la vida, y un bendito día abrí los ojos para ver lo que tú hacías. Ya no era feliz, no podía dormir, quién diría que tantas tardes y noches pasé hecha pedazos, y tú lo sabías y te valía, pero llegó ese día, tarde pero llegó. Pedí tanto a la vida que llegará el día en que te supere, y ese día por fin llegó.

Más noticias: Shakira explotó el Metropolitano en Barranquilla: “Barranquilla, esto es para ti, que viva el Carnaval”

Yuridiana

Actualmente, Yuridia es una de las exponentes femeninas más importantes del género en México, consolidándose como una figura clave en la industria musical. La colaboración entre ambos artistas era esperada por los seguidores, dado el profundo respeto mutuo y la trayectoria impecable que han construido a lo largo de los años. Con este nuevo éxito, los mexicanos reafirman su lugar como referentes de la música en su país.