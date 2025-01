Westcol es uno de los streamers más reconocidos de Colombia. Ha estado envuelto en varias polémicas, especialmente relacionadas con su vida sentimental, como la abrupta ruptura con Aida Victoria, que lo colocó nuevamente en el ojo del huracán.

Recientemente, volvió a estar en el foco público debido a una historia que compartió en sus redes sociales junto a Valka, quien fue su pareja antes de Aida y nuevamente lo es ahora. Un seguidor respondió a esta publicación diciendo: “Qué envidia le tengo a Valka”, insinuando su deseo de estar con Westcol.

El comentario no fue del agrado del streamer, quien decidió compartir la respuesta del usuario en sus historias y responder con un mensaje: “Respete, socio”. Este gesto generó diversas reacciones, muchas de ellas burlas hacia Westcol.

La relación entre Westcol y Aida Victoria terminó tras la aparición de mensajes que el streamer intercambió con otra chica. Aunque él aseguró que no ocurrió nada, Aida afirmó que él rompió los acuerdos establecidos en la relación.