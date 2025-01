¡Prepárate para una temporada llena de emociones y controversia! Yina Calderón, una de las influencers más polémicas de Colombia, recientemente confirmó su entrada a 'La Casa de los Famosos' Colombia 2025. Conocida por su carisma y su estilo único, Calderón promete dar de qué hablar dentro de la casa más famosa del país.

En una entrevista reciente con RCN Radio, Yina Calderón dejó claro cuáles son los puntos que podrían causar choques en medio de la convivencia. "Odio la gente que no se baña, que no tiende la cama, no me gusta eso", expresó, resaltando que le incomoda mucho la falta de higiene.

Además, la hipocresía es uno de sus mayores desencantos: "Los que quieren ser amigos de todo el mundo, los que le sonríen a todos y no se definen por ningún bando. ¡Ay, no! A esa gente la detesto", enfatizó.

Sigue la rivalidad con 'La Liendra'

Para nadie es un secreto que Calderón y el también participante Mauricio Gómez, conocido como 'La Liendra', tienen una historia con varios choques. Las diferencias entre ellos comenzaron cuando públicamente Yina criticó el contenido de 'La Liendra', especialmente por sus bromas a la novia de este, Dani Duke, y su falta de respeto hacia ciertos temas.

Esta confrontación ha marcado un capítulo intenso entre ambos creadores de contenido y con sus seguidores, en medio de la polémica que sigue viva.

Sobre compartir espacio con La Liendra en el reality, Calderón fue franca: "Normal, me da igual. Él dijo que no habría polémicas ni controversias, entonces no sé a qué hps viene". Su declaración no solo refleja la tensión que hay, sino también su expectativa de un ambiente sin falsas pretensiones.

Qué le aportará Yina a esta nueva temporada del reality

Yina no se anda con rodeos sobre lo que planea hacer en el programa y abiertamente dijo que promete ser una fuente inagotable de entretenimiento, polémica, risas y, por supuesto, licor. "A mí me encanta la fiesta y ustedes lo saben. Voy a poder tomar sin que mi hermana me diga 'a dormir', así que muchas cosas".

Sin embargo, deja claro que no está disponible para el amor: "Yo no voy disponible para el amor ni nada de eso", estará muy enfocada en la diversión y convivencia.

Por otra parte, una de las fobias que Calderón confesó es el miedo a los ratones, lo cual podría ser interesante dado el tipo de desafíos que suele plantear el reality. Respecto a la convivencia y los posibles conflictos, su actitud es directa: "Bien, yo soy una bacana, pero si a alguien no le gusta algo de mí, que no se levante". Además, mencionó que está acostumbrada a los ayunos intermitentes, lo que le hace ver con calma los desafíos de racionamiento de comida que puedan presentarse.

Finalmente, entre los participantes confirmados, Yina ha expresado su preferencia por 'Lady, la vendedora de rosas', destacando un posible aliado o al menos una figura con la que se siente identificada o simpatiza.