Más contenido para ti: Marilyn Patiño en medio de la adversidad: actualmente duerme en el piso con sus hijos

¿Qué hace especial a "Cuántas veces he dicho... Me quiero morir"?

Marilyn no se guarda nada. Desde la primera página, se siente la crudeza y honestidad con la que narra sus experiencias más íntimas. El abuso sexual en su niñez y la muerte de su padre son solo algunos de los episodios que marcaron su vida y la llevaron al borde del colapso emocional. Pero lo más impactante de este relato es la forma en que Marilyn transforma esos momentos de oscuridad en fuentes de motivación.

También te puede interesar: Marilyn Patiño y la última publicación que hizo junto a su expareja, que murió

El libro está dividido en tres partes, cada una basada en un momento crítico de su vida. Cada capítulo te envuelve, te hace parte de su dolor, pero también de su sanación. No es solo un relato de tragedia; es un canto a la esperanza, a la posibilidad de reconstruirse después de las peores caídas.

El mensaje detrás de las palabras: ¡Siempre hay una salida!

"Quiero que quienes lean mi historia sepan hay una salida, que la vida puede ser hermosa incluso después de los momentos más oscuros", declara Marilyn Patiño, una frase que encapsula el alma de su lique siemprebro. A través de su relato, busca conectar con todos aquellos que se han sentido abatidos por la vida, recordándoles que el dolor no define quiénes somos ni nuestro destino.

La autenticidad de Marilyn en este libro es refrescante. No intenta romantizar sus vivencias ni caer en clichés de autoayuda. En su lugar, presenta su realidad tal como la vivió, permitiendo que sus lectores vean a la mujer detrás de los personajes que ha interpretado en televisión.

Una actriz que se convierte en portavoz de la salud mental

Marilyn no solo usa su historia para entretener o conmover, sino que se adentra en temas de salud mental, algo que muchas veces es tabú en la industria del entretenimiento. Al compartir sus propias luchas con la depresión y los pensamientos suicidas, abre una ventana a la importancia de hablar sobre nuestras emociones sin miedo al juicio. A través de *"Cuántas veces he dicho... Me quiero morir"*, Patiño no solo se muestra como una sobreviviente, sino como una defensora de la salud emocional.

Además, su libro viene acompañado de una serie de eventos que incluyen charlas y firmas, donde Marilyn abordará la importancia de la resiliencia, la salud mental y el autocuidado. No es solo una escritora emergente; es una voz que pretende inspirar a otros a buscar apoyo cuando lo necesiten.