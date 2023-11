Marilyn Patiño en medio de la adversidad: actualmente duerme en el piso con sus hijos

Esta situación precaria, según Patiño, es el resultado de las amenazas que ha enfrentado después de la trágica muerte de su expareja en Caloto, Cauca, y el robo de su apartamento. A pesar de los desafíos, Marilyn Patiño se muestra decidida a no ceder ante la adversidad.

¿Cómo está Marilyn Patiño?

"Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan, traer todo lo que mi familia necesite. Soy cero perezosa, luchadora, guerrera, estoy para aportar, no me da pereza hacer aseo, siempre he sido una mujer muy ocupada, me he esforzado y superado. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de pasar necesidades? Me robaron mi apartamento, me robaron mis cosas, me amenazaron, me tocó salir y voy a empezar de cero, no me da miedo, no tengo un peso", enfatizó la actriz.

Marilyn Patiño subrayó que todos estos sacrificios los está haciendo por el bienestar de sus hijos, a quienes continuará protegiendo y luchando por su futuro. Además, hizo hincapié en que las amenazas que ha recibido ya están en conocimiento de las autoridades, habiendo presentado una denuncia al respecto. La reconocida actriz colombiana demuestra con valentía su determinación de superar los obstáculos y construir un nuevo comienzo para su familia.