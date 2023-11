En inglés

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

Yeah

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need (and I)

Don't care about the presents underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking there upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Oh, I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow (and I)

I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe

I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick

I won't even stay awake to hear those magic reindeer click

'Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do?

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)

And the sound of children's laughter fills the air (oh, oh, yeah)

And everyone is singing (oh, yeah)

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)

Won't you please bring my baby to me?

Oh, I don't want a lot for Christmas

This is all I'm asking for

I just wanna see my baby standing right outside my door

Oh, I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas (all I really want) is you, baby

All I want (I want) for Christmas (all I really want) is you, baby

En español

No quiero mucho para Navidad,

solo hay una cosa que necesito,

no me importan los regalos

bajo el árbol de Navidad.

Solo te quiero a ti para mí sola,

más de lo que nunca podrías saber,

Haz realidad mi deseo,

todo lo que quiero para Navidad es... a ti.

No quiero mucho para Navidad,

solo hay una cosa que necesito,

no me importan los regalos

bajo el árbol de Navidad.

No necesito colgar mi calcetín navideño

ahí encima de la chimenea.

Santa Claus no me hará feliz

con un juguete el día de Navidad.

Solo te quiero a ti para mí sola,

más de lo que nunca podrías saber,

Haz realidad mi deseo,

todo lo que quiero para Navidad es a ti, cariño.

Para estas Navidades no pido mucho,

ni siquiera desearé que nieve,

y simplemente, voy a seguir esperando

bajo el muérdago.

No haré una lista y la mandaré

al Polo Norte para San "Nico",

ni siquiera permaneceré despierta para

escuchar esos chasquidos al pisar de los mágicos renos.

Porque solo quiero que estés aquí esta noche,

agarrándote a mí con fuerza,

¿qué más puedo hacer?

Cariño, todo lo que quiero para Navidad, es a ti, nene.

Todas las luces brillan

tan brillantes por todas partes,

el sonido de la risa de los niños llena el aire.

Y todo el mundo canta,

oigo esos cascabeles sonando,

Santa, ¿no me traerás al que de verdad necesito?

¿No me traerás a mi nene por favor?

No quiero mucho para Navidad,

esto es todo lo que pido,

solo quiero ver a mi nene

parada justo delante de mi puerta.

Solo te quiero a ti para mí sola,

más de lo que nunca podrías saber,

Haz realidad mi deseo,

todo lo que quiero para Navidad es... a ti

Cariño, todo lo que quiero para Navidad es a ti...