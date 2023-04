Mara Cifuentes posó muy sensual en bikini, pero algunos se fijaron en otra cosa: "Se le ve el remo"

Hay que recordar que, en imágenes anteriores, también dio de qué hablar, ya que la vieron muy diferentes. Y hasta algunos aseguran que se ve muy apagada.

Mara Cifuentes, la modelo que impacta con su belleza, volvió a ser tendencia luego de subir un par de fotos. Sus seguidores no perdonaron al verla un poco diferente y le preguntaron qué era lo que le estaba pasando.

"No se ve para nada bien", "Que le paso a Mara?", "Está rarísima", "Puro abdomen de futbolista", "Esa ropa no es tu estilo", "la droga la está acabando", "parece un gato herido, ya no está tan linda", "Está personita necesita ayuda", "la veo mal", "Pero se va a desbaratar de lo flaca", "yo veo tristeza en su rostro", entre otros.

A sus 27 años ha logrado robarse la mirada de sus seguidores desde sus inicios en este mundo del modelaje. Ella nació en San Francisco, California, Estados Unidos. Comenzó a modelar con tan solo 17 años y lo hizo gracias al apoyo de su madre.