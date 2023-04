Mara Cifuentes subió sensuales fotos en enterizo y más de uno la criticó: "Pero se va a desbaratar"

Mara Cifuentes preocupó a sus seguidores por foto que subió a sus redes sociales.

Mara Cifuentes , la modelo que impacta con su bellez a, volvió a ser tendencia luego de subir un par de fotos . Sus seguidores no perdonaron al verla un poco diferente y le preguntaron qué era lo que le estaba pasando.

En las imágenes que subió a sus redes sociales, lleva un vestido color verde menta y tiene una abertura en el abdomen que deja ver la figura que tiene.

Además, resalta sus piernas, pero que a muchos impactó por su delgadez. En la publicación que tiene más de 20.000 'likes' recibió cerca de 800 comentarios, en donde se referían a su aspecto físico.

"No se ve para nada bien", "Que le paso a Mara?", "Está rarísima", "Puro abdomen de futbolista", "Esa ropa no es tu estilo", "la droga la está acabando", "parece un gato herido, ya no está tan linda", "Está personita necesita ayuda", "la veo mal", "Pero se va a desbaratar de lo flaca", "yo veo tristeza en su rostro", entre otros.