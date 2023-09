Manuela Gómez contó que le embargaron la cuenta y además la demandaron, ¿por qué?

Ya en medio de lágrimas la famosa colombiana dijo que le habían dañado su vida crediticia y hasta su nombre, ya según ella, en 10 años años que lleva con su empresa nunca había pasado nada así.

¿Por qué le embargaron la cuenta a Manuela Gómez?

Luego de unas horas, la misma Manuela Gómez decidió compartir un video contando el avance en la situación, pues al parecer el problema empezó con un pedido que se le demoró a una señora de Chía, algo que asegura se sale de sus manos, pues depende del tiempo de las transportadoras. Pero como si esto no hubiera sido poco, la paisa también contó que la demandaron y tuvo que pagar una multa que incluso ya le descontaron de su cuenta.

"Alguien me demandó porque el producto no le llegó a tiempo... como en la imagen decía 8 días y se le demoró 10, esa persona me demandó y ahora hasta me están cobrando una multa" añadió.

Lo más doloroso para Manuela fue que todo el problema hubiera sido por un esmalte de 25 mil pesos colombianos, producto que asegura envió a tiempo, por lo que añadió llegará hasta las últimas instancias y de ser posible que la mujer pagué por los daños causados.