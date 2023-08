La ‘influencer’ y exprotagonista de novela, Manuela Gómez, les contó a sus seguidores que temía por su salud.

“Es que no le he terminado de decidir aún, pero cada vez que convenzo de que, no quiero ser mamá. O sea, es una vaina toda extraña porque sí quiero ser mamá, pero sé lo que conlleva ser madre y no sé si estaría dispuesta a sacrificar tantas cosas, mi vida entera literalmente por mi hijo. No sé si soy muy egoísta, pero es que yo vivo muy bueno, no le doy explicaciones a nadie, hago lo que yo quiera. Es como perder la libertad”, indicó a través de sus redes sociales.

Ahora, la exprotagonista de novela recurrió, una vez más, a su red social para contarles a sus seguidores el terrible episodio que pasó a cuenta a algunas ratas que estarían en su casa.

De acuerdo con la exprotagonista de novela, luego de tomarse un vaso con agua se dio cuenta que había algo en su interior.

“No se imaginan lo que me acaba de pasar. Ahora estoy tomando mucha agua con hielo, y dejo el vaso al lado de mi cama en la mesita de noche. Me acabo de toma el agua y me encontré unas heces de rata en el fondo del vaso. ¡No lo puedo creer!”, expresó entre risas y repugnancia.

Y agregó: “No sé si vomitar o si me voy a enfermar. Las heces estuvieron todo el día en el vaso y yo me tomé esa agua”.

Finalmente, aseguró que ya contrató a un exterminador de roedores.

Muchos de sus seguidores le recomendaron ir al médico para evitar alguna infección. “Los roedores son infecciosos, traen consigo enfermedades y en sus excrementos peor”, “Eso pasa hasta en los restaurantes más finos, tenga cuidado y tome las medidas necesarias”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, otro internauta se preguntó: ¿Cómo así que no se derritió el hielo en todo el día para poder ver el origen del excremento?”.