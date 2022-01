Mamá de Yina Calderón se regó contra Epa Colombia: "¿Le gusta o es envidia?"

La mamá de Yina Calderón aseguró que no tiene nada contra las personas gays, refiriéndose a la orientación sexual de Epa Colombia.

Hace pocos días la empresaria e influencer Epa Colombia, a través de sus redes sociales expresó que no se haría más operaciones estéticas porque podría quedar como Yina Calderón.

Aunque Yina, ex participante del rality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ no se pronunció al respecto, su mamá no se aguantó el comentario y le mandó un mensaje a Epa Colombia por medio de las redes sociales.

“¿Qué le pasa con mi hija? Dígame, a uno de mamá no le gusta que hagan esos comentarios refiriéndose a sus cirugías, ella si se operó, es el cuerpo de ella”, expresó.

Agregó también que Yina Calderón en ningún momento le pidió a Daneidy Barrera ni consentimiento, ni dinero para realizarse la intervención quirúrgica.

“O sea de verdad respetémonos un poquito niña, de verdad Dios la bendiga, ¿oíste?”, añadió.

La mamá de Yina Calderón aseguró que no tiene nada contra las personas gays, refiriéndose a la orientación sexual de Epa Colombia; explicó también, que hizo el video con esos comentarios porque vio las historias que ella hizo “burlándose” de su hija.

“¿Le gusta, es envidia, es rabia? Cuénteme”, concluyó.

Indicó que Yina Calderón verá si se opera, si tiene plata, o que se haga lo que sea en su cuerpo y pidió que dejé de hablar de su hija.