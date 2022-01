Factor X 2022: novedades y secretos que revelaron los jurados

“ La salida de un participante en particular, que nos dio muy duro; no solo a nosotros como equipo sino al público, fue una noche emotiva. Era uno de los actos que se perfilaba para ganar y tuvo que salir”, indicaron.

Laura Barjum le da paso al cantante y presentador Orlando Liñan para estar en el backstage, “estaré en el backstage, en esa parte de atrás en el escenario dándole emoción a los participantes para que lo entreguen todo”, aseguró que su objetivo es sacarle el chip de los nervios a los participantes en cada presentación.

Esto no quiere decir que la ex reina ya no haga parte del reality, ahora estará como presentadora principal del programa musical.

Otra de las novedades que darán un mejor ambiente a las galas es que para este 2022 el Factor X contará con una banda en vivo, dirigida por el maestro Milton Salcedo.