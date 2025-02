La competencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia sigue generando reacciones tanto dentro como fuera del programa. En esta ocasión, Merly Ome, madre de Yina Calderón, expresó su descontento con Mauricio Figueroa, luego de que el actor nominara a su hija en la gala del miércoles 5 de febrero.

¿Merly Ome quiere que Mauricio Figueroa sea eliminado?

Más allá de su inconformidad con el actor, la madre de Yina manifestó su deseo de verlo fuera del reality. Aseguró que el próximo domingo 9 de febrero, cuando se lleve a cabo la gala de eliminación, espera que él sea el elegido para salir.

"Ya debería estar en un geriátrico. Igual cuando yo esté en esa edad, que me lleven. Pero que salga del clóset al menos (…) Hoy lo vamos a sacar a este cuchito", comentó en sus redes sociales. Este comentario avivó aún más la controversia, ya que algunos internautas lo tomaron como una descalificación hacia el actor por su edad.

¿Qué opinó Merly Ome sobre la eliminación de Sofía Avendaño?

Además de su enojo con Mauricio Figueroa, la madre de Yina Calderón reaccionó a la salida de Sofía Avendaño, quien fue eliminada recientemente del programa. En sus historias de Instagram, expresó sorpresa por su eliminación y manifestó que hubiera preferido que otro participante abandonara la casa.

"Dios mío, esto se puso caliente. Nos sorprendió Sofía, salió Sofía, no queríamos. Sofía, te diste cuenta de que mis hijas no son malas, ¿verdad? Te diste cuenta de que Yina no es mala y que Yina es muy transparente, así no me la quieran, yo la quiero mucho", comentó. Enseguida, reiteró que hubiera preferido que el eliminado fuera Mauricio Figueroa:

"Yo quería que saliera este señor, porque él debería estar en un geriátrico, de verdad. Así como lo voy a estar yo cuando tenga mis 80 años, si Dios me tiene con vida hasta allá, que mis hijas me lleven allá", concluyó.