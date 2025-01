La empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, enfrenta un proceso judicial tras haber sido condenada a prisión por su participación en actos vandálicos durante el Paro Nacional de 2019. El caso, que ha captado la atención pública, la vincula con la destrucción de infraestructura en una estación de TransMilenio en Bogotá, incluidos torniquetes y puertas del sistema de transporte.

La propia influencer confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar a la peluquería todo el día, iba saliendo para mi casa y me cogieron los del CTI. Tenía una orden de captura y me iban a llevar. Les pedí que me esperaran hasta que mi abogado llegara (…) Estaban ahí porque salió el fallo de TransMilenio”.

“Estoy muy mal, amiga. Qué triste (…) Siempre quise arreglar TransMilenio, pagarlo, amiga. Siempre quise mejorar, estos cinco años he intentado crear empresa. Lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, añadió.

Luego de un extenso proceso judicial, Barrera Rojas fue detenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y trasladada a la Fiscalía General de la Nación, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales correspondientes. Imágenes captadas el 28 de enero la muestran siendo escoltada por agentes, con las manos esposadas y sin ofrecer declaraciones a la prensa mientras era llevada al centro de reclusión.

El 29 de enero, en una audiencia virtual desde la sede de la Fiscalía, se confirmó su condena a cinco años y dos meses de prisión, sin posibilidad de arresto domiciliario. La reacción de Epa Colombia ante el veredicto reflejó la gravedad del fallo en su contra. Con la mano en el rostro y visiblemente afectada, permaneció en silencio, asimilando la decisión judicial.

Mientras tanto, su entorno cercano había mantenido hermetismo sobre la situación. No obstante, su madre, Martha Rojas, rompió el silencio a través de redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, expresó su gratitud hacia los seguidores de su hija por el apoyo brindado en medio de la crisis legal.

“Yo, madre de Daneidy Barrera, quiero agradecer a los seguidores por su apoyo incondicional para mi hija. Dios me los bendiga grandemente”, escribió Rojas en una historia de Instagram, mensaje que posteriormente fue replicado en diversas plataformas digitales.

La situación de Epa Colombia sigue generando debate en la opinión pública, mientras su defensa legal evalúa los próximos pasos a seguir.