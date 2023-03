"Me acuerdo que apenas se acabó el concierto, yo voy bajando el túnel y me encuentro a nuestro stage manger y está llorando, o sea está en shock y yo le digo <¿Sebas qué pasa?> y lo único que me podía decir era <yo pensé que esto no iba a pasar>. Todo eso hizo del concierto algo muy especial".

Recordó que Madonna le iba a cancelar prácticamente a última hora y con todo listo Maluma no dudó en pedirle que no lo dejara solo en ese momento. Pues el concierto "Medallo en el mapa" significaba demasiado para el artista.