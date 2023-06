Maluma dejó suspirando a más de una, luego de posar sin nadita de ropa.

La canción se llama Coco Loco y ya es tendencia en diferentes lugares del mundo: México, Chile, Miami, Los Ángeles y Londres amanecieron con una sugestiva imagen en sus calles. Provenza, en Medellín, también contará con esta expectativa a partir de mañana miércoles.

Como si fuera poco, en el Movistar Arena en Bogotá, también está la imagen que le ha dado la vuelta a todo el mundo. Más de una está embobada y solo cuenta las horas para poder escuchar esta nueva canción que será todo un éxito.

Maluma ha dado de qué hablar y siempre emociona a todos sus seguidores, al mostrar su cuerpazo con divertidas fotografías que se hacen virales en segundos. En esta oportunidad, no fue la excepción y no dejó nada a la imaginación.

"Porfa de frente con ese boxer blanco", "No lo sé, pero lo agradezco", "Papi qué chimba", "Dichoso el bóxer que le acaricia esa anaconda todo el día bebé", "Si le haces esas fotos guárdatelas al menos", "No tranquilo igual sales hermoso", "Me vendes unos boxers usados??", entre otros.

Muchos recuerdan el video mostrando su 'pompi', porque le iban a colocar una inyección. Él dice que es su mamá quien le pide que muestre más 'nalguita', por lo cual, se baja un poco los pantalones hasta que queda el pedazo donde le pondrán la aguja.