A Luisito Comunica un vendedor callejero le dio tremendo golpe: todo por no comprarle

Luisito Comunica contó lo que pasó y mostró un video en el que se ve la cara del agresor, que al parecer cargaba un cuchillo.

El creador de contenido contó lo que le pasó, resaltando que todavía le dolía un poco parte de la cabeza, donde había recibido el impacto.

Fue un hombre que vendía paletas de dulce en la calle y según cuenta el mexicano que todo sucedió porque él no quiso comprarle uno de los dulces que el hombre estaba ofreciendo.

Recordó que había salido a dar un paseo con su perro, tal y como lo hace usualmente, pero cuando se dio cuenta de que las cosas se ponían un poco raras, alcanzó a sacar su teléfono y grabar.

“Llega un wey a ofrecerme una paleta, le digo que no y el we me dice pinc** mam**... y no sé qué”.