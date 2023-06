Luisa Fernanda W soltó la lengua y afirmó que se siente agotada: "a veces se nos exige demasiado"

Luisa Fernanda W sorprendió a todos, luego de afirmar que se siente agotada.

Desde que está con Pipe Bueno la han criticado, pero su amor ha sido más fuertes y logrado salir de varias situaciones junto a sus hijos, Domenic y Máximo.

La reconocida influencer ha enamorado a todos con sus más recientes publicaciones en Instagram, en donde luce demasiado bella y se ha robado todas las miradas junto a su pareja.

La mujer de 29 años no ha perdido oportunidad para hablar de aquellas situaciones, en donde no se siente bien por ciertos aspectos que la molestan.

Recientemente, Luisa Fernanda dijo que por le echo de ser madre, la sociedad dice que debe vestirse de una manera, sin embargo, ella no está de acuerdo con ello. Mientras ella decía todo esto, quiso mostrar uno de sus 'outfits', y dar a entender que no importa uno cómo se vista.

"Me siento agotada y no es por nada, pero a las mujeres a veces se nos exige demasiado; que tenemos que ser bonitas, exitosas y un montón de cosas que nos exige la sociedad, por ejemplo, en mi caso, que ahora soy madre, que me tengo que vestir de cierta manera, que le debo dar ejemplo a mis hijos", expresó Luisa Fernanda.