Pipe Bueno se fajó con sorpresa que le tenía a Luisa Fernanda W: se le aguó el ojo a más de uno

Pipe Bueno enamoró a todos con la sorpresa que le dio a Luisa Fernanda W.

Pipe Bueno sorprendió a todos y más a Luisa Fernanda W , luego de que ella mostrara la sorpresa que le tenían en su casa. La famosa colombiana no podía de la dicha y hasta puso a llorar a más de uno.

Allí se vio cómo estaban con sus hijos y disfrutar de una deliciosa cena en familia. Se pudo apreciar las rosas rojas y un par de velas para decorar el lugar.

Además, tenían a alguien que les ayudó con la comida y cantidad de platos que probaron con sus pequeños, Domenic y Máximo. Ellos también invitados al plan y jugaron algunos objetos que había en la mesa. Por su parte, los internautas no perdieron oportunidad para referirse a ese detallazo que tuvo Pipe con Luisa.

"Calma en el alma Lu y mucha suerte", "Se me aguó el ojo", "Qué hermoso, amiga", "Me encanta que ella siguió su corazón", "Que lindo que los niños crezcan viendo eso", "Buen viaje mi luz que Dios te bendiga", "Ay que lindos esos detalles enamoran", "Qué precioso, los amo", "son una pareja hermosa, una familia maravillosa, "Me muero de amor", dijeron algunos.

Hay que destacar que, Luisa se va del país por un proyecto que tiene. Por lo cual, tendrá que dejar a su familia, Pipe y sus hijos, para luchar por sus sueños.

Aunque ella no dio más detalles al respecto, está muy ilusionada con todo esto que llegará a su vida. En las últimas horas, reveló el 'look' que utilizara en el avión y más de uno está emocionado con todo lo que viene para ella.