Luisa Fernanda W fue entrevistada por su amiga, Dani Duke, y sin titubear compartió uno de sus más valiosos secretos económicos.

En medio de la charla, la pareja de Pipe Bueno detalló esas cosas que no pueden faltar en su cartera y, además, aprovechó para dar un consejo místico que, a su juicio, ayuda para tener siempre dinero.

El secreto de Luisa Fernanda W para tener dinero siempre

La también ‘influenciadora’ paisa indicó que hay dos cosas que no pueden faltar nunca en su bolso: el primero es su teléfono celular, ya que es su herramienta de trabajo.

Asimismo, señaló que el segundo objeto que siempre lleva con ella es una billetera roja. De acuerdo con Luisa Fernanda, tener la billetera o cartera de color rojo atrae el dinero.

“Algo que no me puede faltar dentro de mi bolso, pues, obviamente, la billetera roja para atraer el dinero. Cuando yo cambié mi billetera a roja, me cambió la economía”, aseguró.

Además, la joven también compartió un consejo para aquellas personas que, como ella, se quieren dedicar a la creación de contenido para las redes sociales.

“Las personas que tengan su sueño en redes sociales yo lo único que les diría es que sean súper constantes, que no se frustren por el resultado ni estén buscando resultados inmediatos; y que no se rayen por números, o sea, como que: ‘ay, es que tengo tantos seguidores, no me están siguiendo’, no. Ten muy claro qué le quieres mostrar a tu audiencia, qué quieres proyectar y sé muy genuino, si te gusta a ti, de verdad, le va a gustar a otras personas”, concluyó.