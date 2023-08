Sin embargo, hoy vuelve a ser noticia al anunciar la venta de algunos de sus elementos personales.

Según sus historias de Instagram, la influencer decidió vender pantalones desde los 2.000 pesos cada uno. “Amor es que tú no entiendes”, dice la novia de la creadora de contenido.

“Es que tú tampoco entiendes. La es salir con esto a la calle y decir que a 2.000 pesos. O sea, que el pantalón vale 2.000, el de la ‘Epa Colombia’. No importan que valga 200.000 o 300.000, a ver qué dicen. Tú no me entiendes”, dijo Epa Colombia.

Más de 20 pantalones estaban destinados a la venta, según lo que se aprecia en la historia de la controversial influenciadora.

Lea también: Carmen Villalobos y su novio celebran "lo que se viene" vestidos igual ¿Cuál es el motivo de la fiesta?

“Es que ya no me queda (…) este no me gusta”, añadió Epa Colombia.

De momento, no se sabe en dónde o cuándo se va a llevar a cabo la venta de la ropa de Barrera, pero en las próximas historias, la influenciadora anunciará el lugar.