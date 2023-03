Después de su participación desde la segunda temporada de Rebelde, la mexicana estuvo en otras producciones como "Miss XV" y "Alma de hierro", sin embargo después del año 2012 la actriz se dedicó al teatro y posteriormente trabajó en su propio programa para el canal de televisión "Telehit".

"Estuve metida en ese rollo de Telehit un buen rato y fuimos a hacer entrevistas con muchas bandas y es una parte que a mí no me había tocado poder explorar que me gustó muchísimo. También grabé un EP con mi banda, en fin estuve haciendo varias cosas después", indicó a People en Español.

Puedes ver: RBD anuncia su última fecha en Colombia: precios de las entradas y cómo comprarlas

Así mismo, contó lo que significó para ella trabajar en la exitosa serie de Rebelde, cree que tanto para ella como para todos los que hicieron parte del elenco, hubo un antes y un después y no solo por la fama, sino porque compartieron muchas cosas juntos.

"A mí me impresiona que después de tanto tiempo todavía lo tengan tan en la mente y tan fresco. Personalmente crecí muchísimo", dijo.