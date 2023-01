Desde este 14 de enero el cantante no se subirá de nuevo a un escenario.

El mundo de la música vallenata el mes de diciembre conoció la decisión de Silvestre Dangond de alejarse de los escenarios desde el próximo 14 de enero.

En medio del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar, el cantautor decidió decir adiós de la música por un tiempo, mientras puede volver recargado para sus fanáticos, por lo que su despedida es temporal.

"Me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente”, aseguró el intérprete.

Pese a que la noticia cayó con un balde de agua a sus seguidores, Dangond decidió volver a pronunciarse en los últimos días en medio de un presentación en la ciudad de Cali.

Con una sentida reflexión, el cantante vallenato decidió tomarse unos minutos para mencionar que la salud es lo más importante, más que el dinero.

"No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo”, dijo.

Agradeció a todos los asistentes a su concierto en la Feria de Cali y a los que lo han seguido por dos decadas de su carrera artística.

"Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, concluyó.

En este pequeño discurso, también mencionó que la música no es su único sustento económico, por lo que aquí le contamos cuáles otros negocios tiene el cantautor.

Y es que en esta 'pausa indefinida' podrá distraer su mente con actividades como Take The Key, una comercializadora de carros nuevos y usados en Miami (Estados Unidos), uno de sus sueños.

"Desde chiquito me gustan los carros, y todo el tiempo supe que iba a tener un negocio independiente a la música, y no solo uno, varios. Así lo he declarado: desde los 40 a los 55 años me dedicaré a ser empresario”, explicó Silvestre al diario El Nuevo Herald.

Y es que los carros no son su única afición, por lo que meses después de haber abierto las puertas del concesionario, decidió aventurarse en el mundo discográfico.

Con el sello Music Dreams acogió a Rafa Roncallo, Beto Urieles, Mario Fuscaldo, LuisRa Solano, Fred Quintero y Roland Valbuena Jr, jovenes estrellas vallenatas a las que está acompañando desde julio de 2021.

Sin embargo, según algunos medios locales, el contrato que se había firmado se habría liquidado en 2022 unilateralmente.

"Es algo que lo deja a uno triste, ya que uno sabe que Silvestre es una persona responsable y seria, y uno soltó otros proyectos que tenía por afianzarse a este, y mire cómo salió… pero uno tiene que echarle para adelante en el nombre de Dios”, mencionó en su momento Fred Quintero a un medio local.

Pese a esta desafortunada decisión, las plataformas de Music Dreams no se han clausurado, pues en sus redes sociales se siguen publicando fotos y videos del artista guajiro.

El emprendimiento más conocido del artista y que comparte con el abogado Abelardo de la Espriella, es el Ron Defensor.

"Llevo varios años trabajando en un proyecto al que le he puesto alma, vida y corazón. Y como ustedes siempre están en el camino, quiero que sean los primeros en conocerlo”, dijo en cantante en medio del lanzamiento en 2022.