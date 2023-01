Lo que hacía Karol G antes de ser famosa: la Bichota cosechó su fama desde pequeña

Karol G aprovechó la plataforma de YouTube para subir sus primeros videos en los que interpretó canciones Try sleeping with a broken heart' o 'Killing Me Softly'.

Lo que algunos no saben es que Carolina Giraldo (nombre real de la artista) estudió música en la Universidad de Antioquia, además, fue corista de Reykon, que en ese momento era uno de los reguetoneros más importantes del país.

Posteriormente, realizó colaboraciones musicales con artistas reconocidos como Nicky Jam, Andy Rivera y Bad Bunny.

Hoy en día sin lugar a dudas toda la trayectoria de la colombiana se ve reflejada en el éxito que tiene y en el reconocimiento que ha logrado a nivel mundial.