Karol G, Shakira y otras despechadas que hicieron canciones luego de que les montaron cachos

El tema dejó varias frases icónicas como: "las mujeres no lloran, las mujeres facturan", "Yo valgo por dos de 22", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "Cambiaste un Rolex por un Casio".

"Tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros. Tus patas son dos estacas para amarrar muchas vacas. Tu pelo es como un trapero; enredado, sucio y feo. Tu corazón no palpita y es peligroso cual dinamita", dice parte de la letra.

Una de las insignias de la 'Diosa del vallenato' fue esta canción, lanzada en 1994, con la que le dio la vuelta a toda Colombia y fue un himno para muchas despechadas. ‘Tarde lo conocí’ fue un sencillo que nació inspirada en un amor prohibido que vivió Omar Geles , quien a sus 20 años, se enamoró de una mujer casada que no le dio ni la hora.

6. Si se fue se fue - Francy

La canción publicada en el año 2017 llamó la atención de cientos de mujeres amantes del género de la música popular por la fuerte letra que cantaba Francy.

"Si se fue se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante los resabios su mamá, que yo buscaré quien me dé pasión. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón", es uno de los versos más llamativos del tema.