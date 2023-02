Lo más asqueroso que verás hoy: Yeferson Cossio encontró gusano en comida de restaurante en Cali

El creador de contenido grabó su pésima experiencia ¿Seguirías comiendo en ese lugar?

Hace poco publicó a través de sus historias de Instagram una de las experiencias más feas que ha vivido en un restaurante en Cali; aunque el creador se ha destacado por hacer bromas y retos, esta vez no se trató de nada de eso.

En su Instagram contó que fue a comer con unos amigos a Cali, ya en el lugar, Cossio mostró en video los platos, sin embargo, una de las cosas curiosas que observaron y que de paso les provocó mucho asco, fue que en el plato encontraron un gusano muy 'campante'.

Agregó que con sus amigos no quisieron ser groseros y siguieron comiendo, pero la experiencia no fue nada agradable.

“Vinimos a cenar a un restaurante en Cali, la comida no estaba rica, queríamos ser educados y no decíamos nada y comíamos y PUM, nos salió un gusano”, dijo.

“Cuando creí que la comida no podía ser más asquerosa, mira este h1ju3put@ le está saliendo un gusano del plato”, agregó.

En el video se puede escuchar cuando una persona les pregunta por el servicio y la comida, Cossio responde sinceramente y expresa que no les gustó y que la comida tenía gusanos, sin embargo, la mujer se ríe y les contesta, “me alegra mucho que les haya gustado", posteriormente se va.

Poco después de haber contado su experiencia, los seguidores le pedían a Cossio y sus amigos que revelaran el nombre del restaurante, pero él se negó.

"Me están diciendo mucho que diga el nombre del restaurante que nos tocó gusanos ayer, pero eso es cerrada fija del lugar y yo no quiero dejar eso en mi conciencia (…) muy seguramente personal del restaurante o los dueños lo van a ver y pues ojalá usen eso para mejorar. Y si no mejoran, pues que sea otro el que se cag* en ellos y que les haga clausurar ese lugar, pero yo no”, expresó.