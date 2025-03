La polémica en La casa de los famosos Colombia no da tregua, y esta vez, la influencer costeña Karola Alcendra no se quedó callada ante la actitud de Yaya Muñoz tras quedar en placa de eliminación. A través de un video en sus redes sociales, Karola dejó claro su enojo y lanzó fuertes declaraciones que han incendiado las redes.

"Niña, me caí de la cama porque me tienen el Instagram, las redes sociales y el bololó encendido", inició Karola en su explosiva reacción, asegurando que desde hace tiempo había advertido sobre las verdaderas intenciones de Yaya con Emiro Navarro. Según ella, la actitud de Muñoz dejó en evidencia que su relación con el participante es pura estrategia y que no se alegró por él al salvarse de la eliminación, sino que reaccionó molesta por haber quedado expuesta ante el público.

Le puede interesar: Karol G y su emotivo mensaje a Shakira tras su gira en Colombia: "Brillando como siempre"

"Siempre es lo mismo, que Karola está celosa, que Karola no sé qué, pero yo lo dije en televisión, en el programa, en historia, en vivo. Fui hasta Bogotá, fui a La Casa de los Famosos a decírselo a mi mejor amiga y no me creían. Y Yanna mostró la cara, mi amor, sacó las garras", agregó Karola, dejando claro que se siente reivindicada con lo sucedido.

Más noticias: Shakira se despidió de Colombia con el corazón lleno y confirmó concierto en Medellín

El detonante de su reacción fue la forma en que Yaya manejó la gala del jueves 27 de febrero. En lugar de celebrar la salvación de Emiro, se enfrascó en una discusión con Melissa Gate, lo que generó críticas de otros concursantes como Mateo Varela, ‘Peluche’. Él y otros participantes coincidieron en que la amistad de Yaya con Emiro podría ser solo una jugada estratégica para mantenerse en el reality.

"Ella ni se alegró por él, sino que se emputó porque la agarraron a ella", sentenció Karola, asegurando que Yaya sabe que su tiempo en la competencia está contado y que el público la tiene en la mira. “Todo Colombia y todo el mundo quieren que la saquen”, agregó con contundencia.

Las redes sociales han explotado con esta declaración, dividiendo opiniones entre quienes creen que Karola tiene razón y quienes defienden a Yaya. Lo cierto es que la tensión dentro y fuera del reality sigue subiendo, y esta guerra de declaraciones promete más capítulos en los próximos días.