Hace unos días, Carolina Cruz di de qué hablar porque ella misma reveló Lincoln Palomeque la llamó para saber si realmente está esperando un tercer hijo.

“Me preguntó: oye, ¿es verdad que estás embarazada? Esto se le habría preguntado, porque, según explicó ella, él le dijo que ese tema lo están diciendo por "todas partes". Frente a esto, la famosa presentadora le dijo que no, y hasta se río respondiéndole, afirmando que no era cierto.

Lee también: Carolina Cruz se vio muy acompañada en tremenda fiesta, ¿y su novio Jamil Farah?

Hay que destacar que, Carolina Cruz ha compartido en sus redes sociales lo feliz que está en su nueva relación y esos momentos tan románticos que pasa con su amor, Jamil Farah.