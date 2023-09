Lina Tejeiro se sinceró con sus seguidores y reveló si está saliendo con alguien

Lina Tejeiro le despejó la duda a muchos de sus seguidores.

La famosa actriz que estuvo en 'La Ley del Corazón' también hace reír a muchos con sus ocurrencias. Algunos dicen que es la reina del TikTok, porque hace varios videos graciosos, imita audios y hasta los personifica. Por ello, dicen que es una excelente artista que sigue demostrando lo buena que es en esta área.

Lina Tejeiro respondió si tiene novio

Ahora bien, recientemente Lina Tejeiro hizo una dinámica de preguntas, en donde los seguidores podría cuestionarla y ella lo iba a responder en una de sus historias en Instagram.

Hubo quienes le tocaron el tema de sus relaciones, de su cabello y del querer ser madre. En este video dijo que no quería estar con nadie por el momento, porque está bastante ocupada.

"Honestamente, no está en mis planes tener una relación en este momento de mi vida, porque tengo tantas cosas qué hacer con mis proyectos personales, porque si yo tuviera un novio en este momento, no tendría la calidad de tiempo suficiente. En mis planes no está, en este momento de mi vida no quiero tener una relación porque necesito enfocarme en lo que estoy, tengo el tiempo muy corto".

Luego de esto, quiso aclarar que está abierta a que en cualquier momento llega esa persona indica. Quien la apoye y sea un soporte en todos los sueños que tiene.

"Si llega a suceder, si de pronto llego a conocer a alguien y me mueva el piso, y llega a entender todas mis ocupaciones y llega a sumar todo este sueño que se está haciendo realidad, y otros dos sueños que vienen en camino, sería maravillo. Por ahora creo que tengo que enfocarme en mí", puntualizó.