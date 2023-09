Lina Tejeiro cantó como toda una despechada 'quererte fue un error', ¿indirecta a su ex?

Hubo uno que llamó la atención y fue cuando estaba cantando a todo pulmón una vieja canción de Pipe Bueno 'quererte fue un error'. Lo que más llamó la atención, fue que entonó la melodía con todo el corazón. Por lo cual, algunos se preguntaron si estaba despechada y le quería dedicar esa canción a algún ex, ¿Andy Rivera ó Juan Duque?

Lina Tejeiro también impactó, porque al final de todo el video, cuando ya está acabando la canción chifla y algunos se sorprendieron. No conocían esta parte de la reconocida actriz colombiana.

"Pero todavía soltera por dios y cargando esa pena, por dios, qué tusa tan larga", "uno no puede cantar una canción de algún artista favorito", "Se ve que pasó muy bacano, así es que debe ser", "Y es que acaso no puede cantar", "Pudiera decir que es su género musical favorito 😂", "despechada por Andi ya no está 😂😂😂😂😂", dijeron algunos.

Hay que destacar que, en los últimos meses Lina habló sobre la relación que tenía con Andy Rivera. Allí confesó que tuvieron varios momentos en donde no sabían para dónde estaba yendo su relación. Luego de 9 años le dieron por terminado a su amor.