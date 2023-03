Lina Tejeiro reveló por qué sus relaciones no funcionan: "el problema es mío"

Ante dicho cuestionamiento, Lina no tuvo problema en contestar que piensa que el problema sí es ella, ya que comprende muy bien lo que debe dar y recibir en una relación, por lo que cuando no es así, no tiene más remedio que finalizar dicho vinculo, algo que quizás ocurrió con Andy Rivera con quien duró 9 años y con Juan Duque tan solo tres meses.

"¿Que si el problema es mío?, yo creo que sí. El problema mío es tener muy claro que es lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces, si a mi no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación"