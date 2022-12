Lina Tejeiro parece que no se aguanta trabajar con Lokillo: una pesadilla

Lina Tejeiro y el humorista trabajan juntos en una producción nacional y al parecer ella no se lo aguanta mucho.

Aprovechó para mostrar el detrás de cámaras de lo que vive al lado de 'Lokillo', pues compartieron un viaje a Londres, en donde se dieron un tour para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad.

No obstante, la actriz reveló que aunque pasaron gratos momentos mientras hacían parte de la producción de un canal de televisión nacional, también hay algunos comportamientos del humorista que le hacen pensar más de una vez seguir trabajando con Lokillo, por lo menos en un futuro.

En redes sociales Lina Tejeiro mostró la particular forma en la que el comediante se come un sándwich de forma bastante particular, mientras lo graba ella expresa que no sabe cuándo se le ocurrió trabajar junto a Lokillo.

"Si saben cómo somos pa qué nos llevan", respondió el humorista por medio de un comentario en la publicación de la actriz. Así mismo, Miles de personas reaccionaron al video y cientos más dejaron su opinión sobre lo expresado por Lina Tejeiro.