¿Qué pasa cuando tres leyendas del fútbol colombiano deciden unir fuerzas fuera de la cancha? Nace LF10, un espacio que no es solo una tienda, sino una experiencia de fútbol de otro nivel. Ubicada en plena zona T de Bogotá, esta nueva meca para los amantes del balompié promete revolucionar la forma en que vivimos y respiramos fútbol en Colombia y América Latina.

Con más de 10.000 millones de pesos invertidos y una visión clara: juntar pasión, historia y exclusividad, Luis Díaz, Radamel Falcao y James Rodríguez acaban de anotarse un golazo que no solo celebra el deporte, sino también los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué tiene LF10 que la hace diferente?

Aquí no hablamos de cualquier tienda deportiva. LF10 es un santuario futbolero donde cada rincón respira estilo y amor por el juego. Desde que entras, es evidente que este lugar es único: diseño moderno, vitrinas con productos que no encuentras en ningún otro lado y una energía que solo tres cracks como Lucho, Falcao y James podían imprimirle.

El espacio está dividido en tres pisos, cada uno pensado para distintos públicos:

Primer piso: Todo lo que los hombres necesitan para marcar estilo dentro y fuera de la cancha.

Segundo piso: Una selección increíble para mujeres y niños, porque aquí el fútbol es para todos.

Tercer piso: La joya de la corona, un espacio dedicado a eventos como firmas de autógrafos, lanzamientos de productos, transmisiones de partidos y hasta ruedas de prensa.

¿Te imaginas personalizar tus guayos o tu camiseta favorita? En LF10 puedes hacerlo en su zona boutique de estampado, equipada con tecnología de punta. Cada artículo se convierte en una pieza única, lista para gritar tu pasión por el fútbol.

Una vitrina de nivel internacional

LF10 no solo celebra el fútbol colombiano, también trae lo mejor del mundo. Aquí encuentras productos exclusivos de marcas top como Adidas, Nike, New Balance, Puma y más. Pero lo que realmente eleva este lugar es que muchas de estas piezas no están disponibles en ningún otro punto de venta de Latinoamérica. Sí, leíste bien: exclusividad total.

Además, si no estás en Bogotá, no te preocupes. LF10 también llega al terreno digital con su tienda online, permitiendo que aficionados de toda la región puedan acceder a estos artículos únicos.