El 28 de agosto de 2024, el estadio Américo Montanini fue testigo de una noche llena de emoción y sorpresas. Atlético Bucaramanga arrasó en el partido de vuelta contra Independiente Santa Fe, asegurando su avance a la siguiente ronda de la Copa BetPlay con un marcador global de 4-2. La victoria por 3-0 en este decisivo encuentro, con goles de Freddy Hinestroza, Fabián Sambueza y Andrés Ponce, dejó a Santa Fe fuera del torneo y alteró significativamente el rumbo de la competición.

¿Qué generó la tensión en la rueda de prensa de Dudamel?

Lo que debería haber sido una celebración de la victoria se tornó en un episodio de alta tensión durante la rueda de prensa, cuando un periodista cuestionó a Rafael Dudamel, el director técnico de Atlético Bucaramanga, sobre la ausencia del jugador Carlos Henao. El periodista insinuó que la falta de convocatoria de Henao podría estar vinculada con conflictos internos entre el jugador y el cuerpo técnico. Dudamel, conocido por su carácter firme, mostró rápidamente su malestar con la pregunta. “¿Tengo que tener problemas con el jugador que no es titular o convocado?”, respondió con incomodidad. Su frustración se hizo evidente al agregar: “A mí me gustan las noticias y hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes”.

La tensión escaló cuando el periodista insistió en obtener más detalles sobre la situación de Henao. Dudamel, visiblemente frustrado, hizo una comparación llamativa para expresar su descontento: “Si les gustan los chismes, monten una peluquería”. Esta metáfora no solo reflejaba su irritación, sino también su deseo de centrar la conversación en el rendimiento del equipo y no en rumores que, a su juicio, desviaban la atención de lo verdaderamente importante.

A pesar del enfrentamiento en la rueda de prensa, Dudamel no perdió la oportunidad de elogiar el desempeño de su equipo y el apoyo incondicional de sus seguidores. El técnico destacó la seriedad y el esfuerzo de sus jugadores durante el partido, señalando que la victoria fue el resultado de una estrategia bien ejecutada que neutralizó a Independiente Santa Fe. Además, agradeció a los aficionados de Atlético Bucaramanga, tanto a los que asistieron al estadio como a los que siguieron al equipo desde la distancia. “Hoy nuestra gente se va feliz a casa, con el corazón inflado y orgulloso de su equipo”, comentó Dudamel, subrayando el impacto positivo del respaldo de la afición en el desempeño del equipo.

Con la eliminación de Santa Fe y el triunfo en la Copa BetPlay, Atlético Bucaramanga se prepara para enfrentar nuevos desafíos en la Liga BetPlay. Su próximo partido será contra Deportes Tolima el 1 de septiembre en el estadio Américo Montanini. Por otro lado, Independiente Santa Fe se enfrentará a Junior de Barranquilla en la misma jornada. La victoria en la Copa BetPlay consolida a Atlético Bucaramanga como uno de los equipos más destacados del fútbol colombiano, especialmente después de su reciente campeonato en la Liga BetPlay. ¿Será esto eclipsado por los escándalos? Pronto lo descubriremos.