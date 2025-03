¿Qué reveló Laura Tobón sobre el acoso en su carrera?

En una entrevista para Sinceramente Cris, el programa de YouTube conducido por la periodista Cristina Estupiñán, la modelo y presentadora Laura Tobón compartió su experiencia con el acoso en la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria en televisión, revistas y radio, la bogotana enfrentó propuestas indecentes y comentarios inapropiados, una realidad que, según ella, afecta a muchas mujeres en el medio.

Tobón confesó que en su momento guardó silencio por miedo a represalias o a perder oportunidades laborales. “En ese momento yo no hablé, no dije nada por miedo”, expresó. Sin embargo, hoy en día invita a las jóvenes a no callar y a denunciar cualquier comportamiento inapropiado.

La presentadora admitió que estas experiencias no solo la afectaron en el ámbito laboral, sino también en su vida cotidiana. Evita caminar sola por la calle, no solo por ser una figura pública, sino porque se siente insegura.

“Hoy en día, yo voy a ser muy sincera, trato de no caminar tanto por la calle, no solo porque soy una figura pública, sino porque a veces no me siento segura precisamente”, reveló.

¿Qué tipo de situaciones vivió en su entorno laboral?

Tobón detalló que el acoso no se limitó a comentarios verbales, sino que incluyó invitaciones inapropiadas y encuentros incómodos en su entorno de trabajo.

“Sí, varias veces en el trabajo, muchas veces. No solo verbalmente, sino también sexualmente. (...) Más que todo en ambientes laborales, donde me dicen cosas como ‘Estás hermosa’ o ‘Vámonos a no sé dónde’”, relató. Aunque logró evitar estas situaciones, reconoció que otras compañeras aceptaban por presión o miedo a perder oportunidades.

¿Cómo logró salir de un ambiente tóxico?

La modelo reveló que el apoyo de su madre fue clave para que pudiera dejar un entorno laboral donde se sentía vulnerable.

“Aterrada y no sabía qué hacer porque de pronto era alguien mayor que yo o alguien que tenía autoridad sobre mí. (...) Entonces, le da a uno también susto renunciar y perder una oportunidad. Yo creo que le conté a mi mamá y mi mamá fue la que me dijo: ‘Te vas de allá y yo te ayudo a conseguir otra cosa’”, confesó.

