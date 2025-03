La banda estadounidense Likin Park confirmó su regreso a Colombia como parte de su gira mundial. El concierto está programado para el 25 de octubre en Vive Claro, distrito cultural.

El anuncio se hizo junto con el lanzamiento de 'Up From The Bottom', un nuevo sencillo que se publicó en plataformas digitales bajo el sello Warner Records, con una alineación que incluyó a Emily Armstrong como vocalista junto a Mike Shinoda, Brad Delson, Dave 'Phoenix' Farrell, Joe Hah, la banda prepara su presentación en Bogotá.

La banda se presentó en Colombia en 2024 en el Coliseo MedPlus con un concierto que agotó entradas. En esta ocasión, regresará con un nuevo álbum y una gira que incluye varias ciudades de Sudamérica.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Banco Falabella desde el 1 de abril a las 10:00 a.m. La venta general comenzó el 3 de abril a la misma hora.

'Up From The Bottom' fue escrito durante la gira From Zero. La canción incluyó una base de piano, guitarras distorsionadas y el rap de Mike Shinoda. El tema hace parte de la edición deluxe de 'From Zero', que se lanzará el 16 de mayo. Esta versión incluye tres canciones nuevas y una edición física con cinco temas en vivo.

“Estamos agradecidos por la recepción de ‘From Zero’. Este lanzamiento es parte del proceso que seguimos con los fans”, comentó Shinoda.

Desde su lanzamiento en 2024, 'From Zero' recibió varios reconocimientos. Ganó el premio 'Álbum de Rock del Año' en los iHeartRadio Music Awards y encabezó listas con canciones como 'The Emptiness Machine' y 'Heavy Is The Crown'.