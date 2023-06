Laura Londoño revela que no usa desodorante ¡Nada de nada! ¿Por qué?

Laura Londoño impresionó luego de confesar que desde hace un buen tiempo no usa desodorante.

Londoño respondió de una manera que sorprendió a todos. Ella afirmó que desde hace más de 10 años, no utiliza ninguno de estos elementos para controlar el mal olor de las axilas.

La famosa actriz reveló que poco a poco fue dejándolos, hasta ya no tener que utilizar ninguno. Laura dijo que ella notó que el cáncer de mama está asociado con los desodorantes.

Por lo cual, a la fecha ya no utiliza ninguno. Aunque fue complejo en su momento, porque el cuerpo se tenía que acostumbrar a no usarlo, pero después de un tiempo ya no necesitó más de este elemento para el aseo. A pesar de esto, los internautas no perdieron oportunidad para hablar del caso y le recomendaron algunos productos para el mal olor.

"Yo uso leche de magnesia y es lo mejor", "Tengo dos años usando la piedra de alumbre", "Aquí en la costa es imposible", "Si es con desodorante y huelen", " Depende del ph de cada persona", "Desde que tengo uso de razón y jamás un mal olor", "Pa eso existe el limón", "Deberían de visitar Turquía y percibirán el mal olor de axilas", "Hay desodorantes naturales que son menos dañinos", expresaron algunos.