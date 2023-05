La tremenda llorada que se pegó Carlos Montaño, de Siam, al ver los talentos de su hija

Carlos Montaño representó a los padres que llorar en cada en cada presentación de sus hijos.

Ahora bien entre recoger los frutos de su más reciente lanzamiento 'No te vayas', una canción que habla de lo que puede suceder después de una discusión de pareja y de los dos caminos que podemos tomar, los artistas también tienen la importante labor de ser los padres de Emilia, una tierna, talentosa y aventurera niña de siete años, que en ocasiones es la protagonista de las publicaciones de los famosos, precisamente por su personalidad.

Otras noticias: Siam lanzó 'No te vayas': una canción para quienes siguen luchando por un amor

Relacionado con lo anterior, un video compartido por Carolina Núñez tiene riendo y rebozando de ternura a sus seguidores, pues resulta que Carlos Montaño, su esposo y padre de su hija, no pudo contener las lágrimas al ver a Emilia demostrando todo su talento en una presentación programada por su colegio, para festejar el Día de las Madres.

Claramente, no era un espacio en el que Carlos debía estar, no obstante, el artista se coló en el evento, quizás porque no quería perderse la actuación de su hija.

En el clip se ve a los dos integrantes de Siam muy felices grabando la presentación de Emilia y sus otros compañeros, esto mientras Carlos Montaño sonríe y seca sus lágrimas de papá orgulloso y enamorado.