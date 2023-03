Melissa Martínez habló por primera vez de su separación; lloró y se le cortó la voz

Melissa Martínez fue clara en decir que tras una separación lo primero que hay que hacer es sanar y reconstruir, pues es un camino que se atraviesa con paciencia y mucho amor propio, no obstante, también contó que su trabajo fue su 'salvavidas', pues siempre tuvo muchas cosas que hacer, mismas que le permitieron estar triste, pero no deprimida.

Pese a que durante la entrevista se pudo notar que escuchar el nombre de Matías Mier es algo que a Melissa aún le cuesta, la presentadora indicó que el llamado 'contacto cero' le ha servido mucho, pues ella no volvió a saber del futbolista por decisión propia, aunque de vez en cuando le llega información del 'innombrable'.

Quizás una de la preguntas que más le costó responder a Martínez fue si ya perdonó a Matías Mier, a lo que ella contestó que sí, esto a pesar de que nunca recibió de él una disculpa, pues para ella, el comunicado que el futbolista hizo público no era la manera de terminar una relación de cinco años. Pese a que Melissa ya no espera nada su es exesposo, no puede evitar sentirse triste por lo ocurrido, pues durante su confesión se le cortó la voz y derramó una que otra lágrima.

Por el momento, Melissa Martínez se siente bendecida y afortunada y aunque acepta y entiende hay cosas que arreglar, está enfocada en otras cosas positivas que hay en su vida.