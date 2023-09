La 'reacción' de Piqué a la nueva canción de Shakira, 'El Jefe'

Shakira ha dado de qué hablar por su canción 'El Jefe'.

En la letra mencionó a su exsuegro, Joan Piqué Rovira, también al mismo Gerard Piqué y a la niñera de sus hijos, Lili Melgar. Ha impactado a todos por la manera en la que se dio la canción, porque es un género en el que ella está incursionando, el de regional mexicano. Esto ha dejado a todo impresionados, prácticamente con la boca abierta.

¿Qué dijo Piqué sobre la canción de Shakira?

Ahora bien, en las últimas horas, Piqué habría reaccionado a la canción 'El Jefe'. Según indicó el portal La Razón, medio español, el presidente de la King's League dijo que estaba muy molesto, además, que se habría enfadado porque hablaron de su padre. Esto se lo habría dicho una fuente al medio español.

En este mismo sentido, dijo que ella era una "mezquina" y "rencorosa". Por otra parte, habría confirmado lo que se ha dicho en los últimos días, que Lili Melgar fue la que le dijo todo acerca de la relación que él llevaba con Clara Chía a Shakira.

A varios les gustó mucho esta nueva canción, porque el video es bastante llamativo. La letra de la canción, también dio mucho qué pensar y estas son algunas frases.

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura