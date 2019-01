La razón por la que Anitta se niega a unirse al #10YearsChallenge

El reto viral #10YearsChallenge logró sumar a millones de personas alrededor del mundo, entre ellos a famosos, para que publicaran una imagen actual y otra de hace 10 años para comparar los cambios que han sufrido.

Anitta, reconocida cantante brasileña, no quiso unirse al reto viral porque según ella hace 10 años no se había hecho cirugías.

“Esta esa cosa del desafío de la foto de 10 años antes, mira yo no voy a entrar en esa mier* de 10 años antes, yo creo que no hay necesidad ninguna. Hace 10 años yo no tenía ninguna cirugía plástica, ¿Por qué no el desafío de hace cinco años ya hace cinco años tengo cirugías plásticas y ya me puedo mostrar más bonita”, manifestó Anitta a través de Instagram.

También hasta propuso que mejor se hiciera un reto viral de publicar una foto de hace 20 años. “¿Por qué no desafío de 20 años? cuando yo era una niña de cinco años, todos los chiquitos son bonitos”, agregó.

Aunque muchos tomaron el reto para burlarse de otras personas o de sí mismos, otros se tomaron el reto seriamente y publicaron imágenes de cómo el planeta ha cambiado en tan solo 10 años y ha ido agotando sus recursos.

Anitta aprovechó para llamar la atención sobre las imágenes que se están publicando del planeta hace 10 años para generar conciencia del daño que las personas hemos hecho.

“A pesar de mis 700 cirugías plásticas con las que buscan desacreditarme en las fotos antiguas, este es el desafío de los 10 años que más me impacta. Todo el mundo se esfuerza por mejorar de vida y de apariencia cada día. Y nuestra casa sólo se degrada. Cuánta destrucción ocurrió en apenas 10 años“, escribió en su publicación.

La cantante hizo un llamado para que cuidemos el planeta y que en 10 años las fotos del reto puedan mostrar lo positivo que hemos hecho por cuidar el medio ambiente.

Por: María Camila Torres – La FM