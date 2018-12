Anitta le bailó de nuevo a ‘J Balvin’ en Googleando

¿Anitta y J Balvin?, ¿Anitta a capela?, ¿Qué es bajar Downtown? y otras particulares preguntas que indagan los internautas sobre la sensual cantante en el buscador, hacen parte de este entretenido capítulo.

Anitta es una reconocida actriz y cantante de Rio de Janeiro, Brasil, la cual comenzó desde muy joven su carrera como artista en la música urbana. Sus movimientos y encanto lograron posicionarla como una de las figuras más sensuales del momento.

Lea también: Martín de Francisco se destapó en Googleando

Tras el estreno de sus nuevos temas ‘Veneno’ y ‘Jacuzzi’, el cual interpreta con Greeicy Rendón, Anitta reafirmó su éxito como una de las estrellas del momento en la música urbana. Colaboraciones con artistas como J Balvin han ayudado a catapultarla a la fama internacional y marcar una huella en el género.

Anitta pasó por Googleando de La FM para responder todas las curiosas y peculiares preguntas que la gente busca en Google sobre ella y su vida.

La artista se encontró con toda la clase de inquietudes que buscan sus seguidores y no dudó en contestar de la forma más natural, sincera y divertida posible. Las risas protagonizaron el cuestionario y las sorpresas no faltaron durante su diálogo con el medio.

Con un breve relato, Anitta confesó que se siente mejor con ella misma desde que cambió su aspecto físico, pues cuando era joven lucía completamente diferente. También enfatizó en el estilo de actitud que lleva a las fiestas y a los eventos a los que asiste, pues se considera “muy loca”.

La intérprete de ‘Jacuzzi’ habló de la hermandad que tiene con el colombiano J Balvin, un gran amigo y colega con el que colabora en los temas ‘Downtown’ y ‘Machika’. Anitta aseguró que, tanto el paisa, como su equipo de trabajo, han sido responsables de cosas buenas que le han pasado en su vida.

¿Anitta qué es bajar Downtown?

Bajar Downtown depende de tu cabeza, mi amor. Puede ser que a ti te guste una persona que vive en el Dowtown, sabes, tú tienes que ir a ver a esa persona allá. O entonces puede ser una colocación más sexual, si es de tu gusto.

¿Anitta y su cuerpo?

Ahora yo estoy una cosa terrible, solo como hamburguesa y papas fritas, chocolate… porque no tengo tiempo. Antes sí, pero yo no hago dietas, no me gusta, yo odio las dietas. Lo que hago es son exagerar en nada de lo que voy a hacer. Cuando puedo hago ejercicio y cuando puedo no como tan mal.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital