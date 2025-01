Miguel Ángel Díaz, hijo del reconocido cantante Diomedes Díaz, enfrenta una dura batalla por su salud. Desde hace varios meses, se encuentra hospitalizado luchando contra diversas complicaciones médicas.

Recientemente, tuvo que someterse a la amputación de una pierna debido a la formación de coágulos sanguíneos. Esta difícil decisión fue tomada por su madre, Yolanda Rincón, mientras él permanecía inconsciente producto de problemas renales.

Rincón ha utilizado sus redes sociales como un canal para compartir la lucha de su hijo, y a pesar de los desalentadores pronósticos médicos, la madre ha revelado que el joven artista sigue luchando por salir adelante.

De hecho, la mujer contó que Díaz ya despertó, y que de inmediato se enteró de la amputación de su extremidad, noticia que habría tomado con tranquilidad. “Amado Padre celestial, gracias porque a pesar de esta prueba tan dura has estado con nosotros y has preservado la vida de mi hijo. A todas las personas que han estado pendientes de la evolución de Migue les quiero contar que ya despertó y hace 2 días lo desentubaron. Ayer le dieron la noticia de su piernita, lo tomó con calma y fortaleza, no lloró, solo me dijo ‘mami quiero ver mi pierna’”, contó.

Cantante del Grupo Firme dio el gran paso: se casó con su novio Además, Yolanda detalló que justo en ese momento uno de los hermanos mayores de Miguel Ángel lo llamó por teléfono y eso mitigó un poco el impacto de ese difícil momento. “En ese momento como caído del cielo, llamo Rafael Santo por videollamada quien se encontraba acompañado de su esposa y el pastor de la familia Díaz quién oró muy lindo por mi hijo. De repente sentí como la presencia de Dios arropaba nuestras vidas, en esa habitación de UCI. Yo que había pedido tanto porque Dios estuviera presente en ese momento consolando a Migue, y mira, ahí estaba su respuesta”.